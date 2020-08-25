В Улан-Удэ подсветили старообрядческий собор

Общество, Фото: комитет городского хозяйства

Храм приобрёл новый облик



В августе в Улан-Удэ впервые установили архитектурно-художественную подсветку на кафедральном соборе Рождестве Христова - первом построенном старообрядческом храме в столице Бурятии. На храме разместили восемь новейших светодиодных светильников на опорах уличного освещения, сообщили в комитете городского хозяйства.



В ночное время подсветка придаёт новый облик зданию, выгодно расставляет акценты и выделяет наиболее примечательные элементы на фасаде собора. Так благодаря новой подсветке в городе появилась новая достопримечательность для горожан и туристов, считают в мэрии.



Подсветка выполнена за счёт поставщиков без привлечения средств городского бюджета.



- Проведена красивая, значительная работа по украшению храма. Работы выполнены на высоком техническом и профессиональном уровне. Храм преобразился, не только храм, но и сама улица, - поделился впечатлениями митрополит Сибирский, настоятель Собора Рождества Христова Сергий (Попков).



В 2007 году предстоятель Русской древлеправославной церкви отец Александр (Калинин) возглавил закладку и освящение первого камня в строительства собора в Улан-Удэ, при этом внутрь камня была заложена капсула с посланием потомкам и с посланием потомкам и горсть земли из Архангельской области с места мученической кончины протопопа Аввакума. Храм строился семь лет.



С 2014 года в соборе начали проводить службы. Официально собор Рождества Христова открылся с августа 2015 года в рамках торжеств по поводу 250-летия переселения в Бурятию первых старообрядцев.



Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества. Ярый противник реформ патриарха Никона, Аввакум в одной из ссылок пять лет провёл на территории современной Бурятии. В настоящий момент многие выходцы из старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.



- На территории нынешней Бурятии протопоп Аввакум был первым известным православным священником. Он был в отряде даурского воеводы Пашкова, освящал Нерчинский острог и проходил через наши бурятские земли. Именно Аввакум первым в своём житие описал уникальную природу республики и Байкала, - рассказал председатель региональной общественной организации «Общество культуры семейских» Сергей Петров.

