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В Улан-Удэ подсветили старообрядческий собор

В Улан-Удэ подсветили старообрядческий собор
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Храм приобрёл новый облик

В августе в Улан-Удэ впервые установили архитектурно-художественную подсветку на кафедральном соборе Рождестве Христова - первом построенном старообрядческом храме в столице Бурятии. На храме разместили восемь новейших светодиодных светильников на опорах уличного освещения, сообщили в комитете городского хозяйства.

В ночное время подсветка придаёт новый облик зданию, выгодно расставляет акценты и выделяет наиболее примечательные элементы на фасаде собора. Так благодаря новой подсветке в городе появилась новая достопримечательность для горожан и туристов, считают в мэрии.

Подсветка выполнена за счёт поставщиков без привлечения средств городского бюджета.

- Проведена красивая, значительная работа по украшению храма. Работы выполнены на высоком техническом и профессиональном уровне. Храм преобразился, не только храм, но и сама улица, - поделился впечатлениями митрополит Сибирский, настоятель Собора Рождества Христова Сергий (Попков).

В 2007 году предстоятель Русской древлеправославной церкви отец Александр (Калинин) возглавил закладку и освящение первого камня в строительства собора в Улан-Удэ, при этом внутрь камня была заложена капсула с посланием потомкам и с посланием потомкам и горсть земли из Архангельской области с места мученической кончины протопопа Аввакума. Храм строился семь лет.

С 2014 года в соборе начали проводить службы. Официально собор Рождества Христова открылся с августа 2015 года в рамках торжеств по поводу 250-летия переселения в Бурятию первых старообрядцев.

Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества. Ярый противник реформ патриарха Никона, Аввакум в одной из ссылок пять лет провёл на территории современной Бурятии. В настоящий момент многие выходцы из старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

- На территории нынешней Бурятии протопоп Аввакум был первым известным православным священником. Он был в отряде даурского воеводы Пашкова, освящал Нерчинский острог и проходил через наши бурятские земли. Именно Аввакум первым в своём житие описал уникальную природу республики и Байкала, - рассказал председатель региональной общественной организации «Общество культуры семейских» Сергей Петров.
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