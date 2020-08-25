В Улан-Удэ подсветили старообрядческий собор

Храм приобрёл новый облик
В августе в Улан-Удэ впервые установили архитектурно-художественную подсветку на кафедральном соборе Рождестве Христова - первом построенном старообрядческом храме в столице Бурятии. На храме разместили восемь новейших светодиодных светильников на опорах уличного освещения, сообщили в комитете городского хозяйства.
В ночное время подсветка придаёт новый облик зданию, выгодно расставляет акценты и выделяет наиболее примечательные элементы на фасаде собора. Так благодаря новой подсветке в городе появилась новая достопримечательность для горожан и туристов, считают в мэрии.
Подсветка выполнена за счёт поставщиков без привлечения средств городского бюджета.
- Проведена красивая, значительная работа по украшению храма. Работы выполнены на высоком техническом и профессиональном уровне. Храм преобразился, не только храм, но и сама улица, - поделился впечатлениями митрополит Сибирский, настоятель Собора Рождества Христова Сергий (Попков).
В 2007 году предстоятель Русской древлеправославной церкви отец Александр (Калинин) возглавил закладку и освящение первого камня в строительства собора в Улан-Удэ, при этом внутрь камня была заложена капсула с посланием потомкам и с посланием потомкам и горсть земли из Архангельской области с места мученической кончины протопопа Аввакума. Храм строился семь лет.
С 2014 года в соборе начали проводить службы. Официально собор Рождества Христова открылся с августа 2015 года в рамках торжеств по поводу 250-летия переселения в Бурятию первых старообрядцев.
Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества. Ярый противник реформ патриарха Никона, Аввакум в одной из ссылок пять лет провёл на территории современной Бурятии. В настоящий момент многие выходцы из старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.
- На территории нынешней Бурятии протопоп Аввакум был первым известным православным священником. Он был в отряде даурского воеводы Пашкова, освящал Нерчинский острог и проходил через наши бурятские земли. Именно Аввакум первым в своём житие описал уникальную природу республики и Байкала, - рассказал председатель региональной общественной организации «Общество культуры семейских» Сергей Петров.
В Улан-Удэ подсветили старообрядческий собор
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Создатель студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников побывал в Улан-Удэ и поделился своим впечатлением
Вернуться домой им помогли неравнодушные люди
Об этом рассказал президент бурятской федерации граунд-гольфа Саян Даржаев
Член сборной России по боксу, призёр чемпионатов Европы и мира Кристина Ткачёва рассказала в интервью, как пришла в этот вид спорта
Одному из них грозит уголовная ответственность
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина собрал «травку» в районе республики
Воздух в столице Бурятии прогреется до +21 градуса
Выставка-конкурс «Краски таёжного мира» откроется 4 сентября
В городе впервые состоится конкурс «Энеэдэтэй ушар»
Победителями стали детсады «Номина», «Оюна» и «Светлячок»
Конные соревнования ко дню государственного флага прошли на ипподроме в Амитхаше
Награды получили все участники мероприятия
Второе место ей принёс результат 4 метра 40 сантиметров
Увидеть новинки мирового кинопроката, не выезжая за пределы района, смогут жители Хоринска