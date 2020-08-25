Поезд Улан-Удэ – Москва поедет на час раньше
С 25 августа изменится расписание движения нескольких пассажирских поездов. Поезд №81 Улан-Удэ – Москва будет следовать на 1 час 2 минуты ранее действующего расписания. Поезд №71 Иркутск – Северобайкальск – на 39 минут ранее действующего расписания.
Днём ранее изменилось расписание поезда № 57 Иркутск – Тайшет. Он будет следовать на 50 минут ранее действующего расписания.
26-29 августа, 2-12 сентября на участке Иркутск – Заиграево изменится расписание движения действующих пассажирских поездов №362 Иркутск – Наушки, №62 Москва – Владивосток, №69 Чита – Москва, а также поездов №149 Улан-Удэ – Иркутск, №150 Иркутск – Улан-Удэ, №321 Забайкальск – Иркутск, №306 Иркутск – Улан-Батор, №305 Улан-Батор – Иркутск, №3 Пекин – Москва, №5 Улан-Батор – Москва при их назначении. Разница с действующим расписанием составит от +1 до +53 минут. Изменения связаны с проведением работ по модернизации участка Кедровая – Танхой Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии и Иркутской области меняется расписание поездов
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