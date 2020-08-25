Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»

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На вопрос о том, что улан-удэнцам не нравится, они ответили: «контингент ещё не развит», «грубят, плюются на пол, матерятся», «перспективы», «хочется, чтобы пенсии прибавили старикам», «фиговая инфраструктура, абсолютное отсутствие нормальных развлечений для детей», «мои первые слова были – как я вовремя уехал», «много бомжей, много алкоголиков и бродячих собак».

Сам Денис Колесников также оставил своё впечатление об Улан-Удэ: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист, опрятен и в меру красив! Очень похож на большинство столиц этнических республик, где местные жители максимально стараются сохранить свою культуру и преподнести город перед туристами в лучшем свете».



