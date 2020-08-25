Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»

Создатель знаменитой студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников этим летом запустил большой проект «Это всё Россия», суть которого заключается в том, чтобы проехать по всей стране от Владивостока до Москвы, показать города, встречающиеся на пути, рассказать истории простых людей и поговорить о жизни в России.
В июле Денис Колесников побывал в Чите, где рассказал блогерам, что он наполовину бурят, а после отправился в Улан-Удэ. Видео о путешествии по Бурятии Кураж Бамбей выложил 21 августа на своём YouTube канале.
В Улан-Удэ Дениса Колесникова и его друзей встретили ресторатор Денис Гармаев и знаток города Бато Гонгаев. В первую очередь туристов повели на площадь Советов и показали знаменитую голову Ленина. Также им показали местный «Арбат», Гостиные ряды, улицу Соборную, а после накормили «бурятским фастфудом» - буузами.
Затем путешественников увезли в довольно необычное место – промышленный парк Бурятии. В промпарке Дениса Колесникова познакомили с нефритовой фабрикой «Ориентал Вэй» и компанией «SheneSkin», выпускающей аналог живой кожи NovoSkin.
В конце путешествия Денис Колесников решил опросить местных жителей - он поинтересовался, за что улан-удэнцы любят свой город. «За солнце и хорошую еду», «город хороший, люди хорошие», «за то, что он красочный», «за близость к Байкалу», «в Улан-Удэ нравится всё – это смесь 80-ых с современностью», - так отвечали местные жители.
На вопрос о том, что улан-удэнцам не нравится, они ответили: «контингент ещё не развит», «грубят, плюются на пол, матерятся», «перспективы», «хочется, чтобы пенсии прибавили старикам», «фиговая инфраструктура, абсолютное отсутствие нормальных развлечений для детей», «мои первые слова были – как я вовремя уехал», «много бомжей, много алкоголиков и бродячих собак».
Сам Денис Колесников также оставил своё впечатление об Улан-Удэ: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист, опрятен и в меру красив! Очень похож на большинство столиц этнических республик, где местные жители максимально стараются сохранить свою культуру и преподнести город перед туристами в лучшем свете».