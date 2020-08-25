 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»

Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»
Общество, 
Создатель студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников побывал в Улан-Удэ и поделился своим впечатлением

Создатель знаменитой студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников этим летом запустил большой проект «Это всё Россия», суть которого заключается в том, чтобы проехать по всей стране от Владивостока до Москвы, показать города, встречающиеся на пути, рассказать истории простых людей и поговорить о жизни в России.

В июле Денис Колесников побывал в Чите, где рассказал блогерам, что он наполовину бурят, а после отправился в Улан-Удэ. Видео о путешествии по Бурятии Кураж Бамбей выложил 21 августа на своём YouTube канале.

В Улан-Удэ Дениса Колесникова и его друзей встретили ресторатор Денис Гармаев и знаток города Бато Гонгаев. В первую очередь туристов повели на площадь Советов и показали знаменитую голову Ленина. Также им показали местный «Арбат», Гостиные ряды, улицу Соборную, а после накормили «бурятским фастфудом» - буузами.

Затем путешественников увезли в довольно необычное место – промышленный парк Бурятии. В промпарке Дениса Колесникова познакомили с нефритовой фабрикой «Ориентал Вэй» и компанией «SheneSkin», выпускающей аналог живой кожи NovoSkin.


Также компания Кураж Бамбея посетила Иволгинский дацан и буддийский университет «Даши Чойнхорлин». Бато Гонгаев провёл экскурсию, рассказал о феномене Даши-Доржо Итигэлова, о молитвенном барабане «хурдэ» и многом другом.

В конце путешествия Денис Колесников решил опросить местных жителей - он поинтересовался, за что улан-удэнцы любят свой город. «За солнце и хорошую еду», «город хороший, люди хорошие», «за то, что он красочный», «за близость к Байкалу», «в Улан-Удэ нравится всё – это смесь 80-ых с современностью», - так отвечали местные жители.

На вопрос о том, что улан-удэнцам не нравится, они ответили: «контингент ещё не развит», «грубят, плюются на пол, матерятся», «перспективы», «хочется, чтобы пенсии прибавили старикам», «фиговая инфраструктура, абсолютное отсутствие нормальных развлечений для детей», «мои первые слова были – как я вовремя уехал», «много бомжей, много алкоголиков и бродячих собак».

Сам Денис Колесников также оставил своё впечатление об Улан-Удэ: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист, опрятен и в меру красив! Очень похож на большинство столиц этнических республик, где местные жители максимально стараются сохранить свою культуру и преподнести город перед туристами в лучшем свете».

туризм туристы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»
Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»
Общество, 25.08.2020
Создатель студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников побывал в Улан-Удэ и поделился своим впечатлением
Беременная улан-удэнка с мужем четыре дня ночевали на вокзале в Москве
Беременная улан-удэнка с мужем четыре дня ночевали на вокзале в Москве
Общество, 25.08.2020
Вернуться домой им помогли неравнодушные люди
В Бурятии провели второй турнир по новому «виду спорта с налётом элитарности»
В Бурятии провели второй турнир по новому «виду спорта с налётом элитарности»
Общество, 25.08.2020
Об этом рассказал президент бурятской федерации граунд-гольфа Саян Даржаев
Кристина Ткачёва: «Тренер сразу сказал, что я буду чемпионкой»
Кристина Ткачёва: «Тренер сразу сказал, что я буду чемпионкой»
Общество, 25.08.2020
Член сборной России по боксу, призёр чемпионатов Европы и мира Кристина Ткачёва рассказала в интервью, как пришла в этот вид спорта
В Бурятии во время рейда поймали двух пьяных водителей
В Бурятии во время рейда поймали двух пьяных водителей
Общество, 25.08.2020
Одному из них грозит уголовная ответственность
Улан-удэнца отправили в колонию за сбор конопли
Улан-удэнца отправили в колонию за сбор конопли
Общество, 25.08.2020
Мужчина собрал «травку» в районе республики
В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 25.08.2020
Воздух в столице Бурятии прогреется до +21 градуса
В Бурятии пройдёт онлайн-выставка эвенкийского искусства
В Бурятии пройдёт онлайн-выставка эвенкийского искусства
Общество, 24.08.2020
Выставка-конкурс «Краски таёжного мира» откроется 4 сентября
В Иркутске определят лучшие смешные истории на бурятском
В Иркутске определят лучшие смешные истории на бурятском
Общество, 24.08.2020
В городе впервые состоится конкурс «Энеэдэтэй ушар»
В Улан-Удэ завершилась акция «Треугольник Победы»
В Улан-Удэ завершилась акция «Треугольник Победы»
Общество, 24.08.2020
Победителями стали детсады «Номина», «Оюна» и «Светлячок»
«Тёмный эльф» взял гран-при скачек в Агинском округе
«Тёмный эльф» взял гран-при скачек в Агинском округе
Общество, 24.08.2020
Конные соревнования ко дню государственного флага прошли на ипподроме в Амитхаше
В Улан-Удэ провели молодёжный фестиваль ЗОЖ-видео
В Улан-Удэ провели молодёжный фестиваль ЗОЖ-видео
Общество, 24.08.2020
Награды получили все участники мероприятия
Иркутянка забрала «серебро» этапа турнира по прыжкам с шестом
Иркутянка забрала «серебро» этапа турнира по прыжкам с шестом
Общество, 24.08.2020
Второе место ей принёс результат 4 метра 40 сантиметров
В Хоринском районе Бурятии появится 3D-кинотеатр
В Хоринском районе Бурятии появится 3D-кинотеатр
Общество, 24.08.2020
Увидеть новинки мирового кинопроката, не выезжая за пределы района, смогут жители Хоринска

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^