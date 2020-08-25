Беременная улан-удэнка с мужем четыре дня ночевали на вокзале в Москве

Вернуться домой им помогли неравнодушные люди



Четыре дня и четыре ночи улан-удэнец со своей беременной супругой провели на Ярославском вокзале в Москве. Купить билеты домой и продукты они смогли только после вмешательства в ситуацию подмосковных волонтёров, сообщает издание «Подмосковье сегодня».



В последний год семья жила и работала в Южной Корее. А когда ударила пандемия коронавируса с последовавшей неразберихой, супруги не успели продлить себе визу. В конце июля их как нелегалов выслали в Москву. К тому моменту жена улан-удэнца была уже на пятом месяце беременности. А с телефонов супругов почему-то пропали все номера знакомых.



Пара оказалась без средств к существованию. По словам главы семейства, с зарплатой их «кинули», не было еды и даже возможности зарядить телефон. Остро встал вопрос о возвращении домой.



Утром в субботу, 22 августа, парень вышел на благотворительный фонд «Благодетельница Людмила». По словам сотрудников фонда, они сразу же придали делу резонансную огласку, и буквально в течение нескольких часов отозвались родственники и друзья. Они оплатили семье билеты на поезд.



Сумму на продукты перевело Георгиевское сестричество милосердия из Подольска.



По словам волонтёра сестричества милосердия Евгении Самоделкиной, молодой человек пообещал, что, вернувшись в родную Бурятию, тоже вступит в волонтёрские ряды.





