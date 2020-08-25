Вернуться домой им помогли неравнодушные люди
Четыре дня и четыре ночи улан-удэнец со своей беременной супругой провели на Ярославском вокзале в Москве. Купить билеты домой и продукты они смогли только после вмешательства в ситуацию подмосковных волонтёров, сообщает издание «Подмосковье сегодня».
В последний год семья жила и работала в Южной Корее. А когда ударила пандемия коронавируса с последовавшей неразберихой, супруги не успели продлить себе визу. В конце июля их как нелегалов выслали в Москву. К тому моменту жена улан-удэнца была уже на пятом месяце беременности. А с телефонов супругов почему-то пропали все номера знакомых.
Пара оказалась без средств к существованию. По словам главы семейства, с зарплатой их «кинули», не было еды и даже возможности зарядить телефон. Остро встал вопрос о возвращении домой.
Утром в субботу, 22 августа, парень вышел на благотворительный фонд «Благодетельница Людмила». По словам сотрудников фонда, они сразу же придали делу резонансную огласку, и буквально в течение нескольких часов отозвались родственники и друзья. Они оплатили семье билеты на поезд.
Сумму на продукты перевело Георгиевское сестричество милосердия из Подольска.
По словам волонтёра сестричества милосердия Евгении Самоделкиной, молодой человек пообещал, что, вернувшись в родную Бурятию, тоже вступит в волонтёрские ряды.
Беременная улан-удэнка с мужем четыре дня ночевали на вокзале в Москве
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Создатель студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников побывал в Улан-Удэ и поделился своим впечатлением
Вернуться домой им помогли неравнодушные люди
Об этом рассказал президент бурятской федерации граунд-гольфа Саян Даржаев
Член сборной России по боксу, призёр чемпионатов Европы и мира Кристина Ткачёва рассказала в интервью, как пришла в этот вид спорта
Одному из них грозит уголовная ответственность
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина собрал «травку» в районе республики
Воздух в столице Бурятии прогреется до +21 градуса
Выставка-конкурс «Краски таёжного мира» откроется 4 сентября
В городе впервые состоится конкурс «Энеэдэтэй ушар»
Победителями стали детсады «Номина», «Оюна» и «Светлячок»
Конные соревнования ко дню государственного флага прошли на ипподроме в Амитхаше
Награды получили все участники мероприятия
Второе место ей принёс результат 4 метра 40 сантиметров
Увидеть новинки мирового кинопроката, не выезжая за пределы района, смогут жители Хоринска