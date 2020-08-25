22 августа начались рейсы в посёлки Уакит и Варваринский
Возобновлены регулярные авиаперевозки в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. В субботу, 22 августа, выполнены рейсы по маршруту Багдарин – Уакит и Багдарин – Варваринский.
К перевозкам пассажиров и грузов привлечена авиакомпания «Аэросервис», которая 19 августа защитила тарифы на 2020 год в республиканской службе по тарифам РБ. При этом, тарифы, оплачиваемые пассажирами, благодаря субсидированию из республиканского бюджета остались на уровне 2014 года.
Ранее сотрудниками министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, администрации района и специалистами авиакомпании обследованы и приняты посадочные площадки.
- Вопрос возобновления авиаперевозок был на контроле в правительстве Республики Бурятия, – сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
Напомним, что часть жителей Баунтовского района были оторваны от «большой земли». Авиасообщение с отдалёнными посёлками было прервано с ноября прошлого года.
В Баунтовском районе Бурятии возобновили авиаперевозки
Общество, Фото:
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