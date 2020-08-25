Одному из них грозит уголовная ответственность
Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую пятницу для проверки водителей на предмет выявления признаков опьянения на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.
Мероприятие проходило на автодорогах «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян», «Улан-Удэ-Романовка-Чита» и ул. Бограда в районе «Товарного двора».
В мероприятии приняли участие сотрудники управления ГИБДД МВД по Бурятии, отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ, ОГИБДД управления МВД России по Улан-Удэ, сотрудники полиции управления МВД России по г. Улан-Удэ, а также дружинники добровольной народной дружины по линии обеспечения безопасности дорожного движения. Всего задействовано 8 экипажей ДПС.
В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено 417 транспортных средств. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены десять водителей.
Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством два водителя находящихся за рулём в состоянии опьянения, одному из которых грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состояние алкогольного опьянения.
Представители добровольной народной дружины провели с водителями профилактические беседы о недопущении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дружинники напомнили водителям, что сообщить о фактах управления автомобилем водителем в состоянии алкогольного опьянения можно по телефонам: 8 (3012) 292-999, 8 (3012) 292-902, 102 (112) или по телефону доверия МВД по Республике Бурятия – 8(3012) 292-292.
Фоторепортаж с рейда можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии во время рейда поймали двух пьяных водителей
Общество, Фото:
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