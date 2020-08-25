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В Бурятии предприятие не индексировало зарплату

В Бурятии предприятие не индексировало зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила, в Муйском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющим транспортные услуги, нарушало трудовое законодательство.

Установлено, что за период деятельности предприятия заработная плата работникам не индексировалась. Кроме того, данная обязанность не предусматривалась локальными нормативными актами, коллективным договором общества.

Директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, внесено представление, которое удовлетворено. Заработная плата работникам проиндексирована, локальные нормативные правовые акты приведены в соответствие с законом.

Кроме того, по постановлению прокурора руководитель предприятия привлечён к административной за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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