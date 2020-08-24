Оперная дива Ольга Жигмитова сняла клип в родном селе своей мамы

















Культурный центр «Благость» заслуженной артистки республики, солистки Бурятского театра оперы и балета Ольги Жигмитовой представил два новых клипа на бурятские песни «Жэмhэг» и «Дуран түрэнхэйл».Слова первой композиции «Жэмhэг», посвящённой селу Жемчуг, и музыку к ней написала Энгельсина Гармаева. А слова второй песни «Дуран түрэнхэйл» принадлежат Жоржу Юбухаеву, а музыка - Баиру Батодоржиеву.- Моя мама родилась в селе Жемчуг. Эта песня меня очень тронула, когда автор Энгельсина Михайловна Гармаева предложила мне исполнить её, впоследствии зародилась идея снять клип. А песня «Дуран турэнхэйл» была специально написана для Елены Шараевой, а она является троюродной сестрой моей мамы, соответственно - моей тётей, их отцы были двоюродными братьями, а исполнить мы решили в честь памяти Елены Шараевой с её родной сестрой Зинаидой Шараевой, - рассказала Ольга Жигмитова.«Вот такой творческий тандем получился у нас этим летом, чему я очень счастлива, ведь мы буряты в основном очень дружны родственными узами, а когда они ещё и творческие, то это здорово и памятно», - добавила оперная дива.В съёмках клипа, посвящённого Жемчугу, снялся, наряду с жителями деревни, и врач высшей категории Николай Дашиевич Шагдуров. Он является дядей певицы, жителем посёлка Аршан.Видеоработы были сняты в живописных местах Тункинской долины – на фоне природных красот, величественных гор. В музыкальных роликах станцевали артисты творческих коллективов района.Ольга Жигмитова поблагодарила за сотрудничество главу Тункинского района Ивана Альхеева, Республиканский центр народного творчества, главу сельского поселения «Жемчуг» Дариму Актинову, народный ансамбль песни и танца «Саяны» районного культурно-досугового центра села Кырен (руководитель Оюна Таряшинова), хореографический коллектив Жемчугской средней школы «Субад» — (руководитель Лариса Шубина); народный фольклорный ансамбль «Хэнгэргэ» (руководитель Инна Ягдуева); сельчан, родных, друзей и всех тех, кто принимал участие в проекте «Ольга Жигмитова и друзья» культурного центра «Благость».