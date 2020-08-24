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В Иркутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами

В Иркутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами
Общество,  Фото:svodka38
Обстоятельства случившегося поражают

В Усть-Кутском районе Иркутской области мужчина смело прогнал медведицу с тремя медвежатами. Видео было опубликовано накануне в иркутском паблике svodka38.

Обстоятельства случившегося поражают – мужчина рыбачит на берегу реки, рядом с ним, на расстоянии вытянутой удочки, в воде находятся медведи. И мужчина спокойно отгоняет их, просто повысив голос на животных.

- Ну-ка, иди отсюда. Иди-иди отсюда, чё надо? Ну-ка, давай мамка, забирай своих, дайте порыбачить, я вам кину. Идите отсюда. Не фыркай здесь мне ещё, - говорит он зверю.

Реакция животных тоже удивительна – они не бросаются на него, с любопытством смотрят на человека. В конце концов, медведица начинает отходить дальше в реку, и её детёныши тоже отступают.

В конце ролика рыбак смотрит в камеру, смеётся и задаёт пользователям вопрос – «Ну, как вам?».



медведь рыбаки
 
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