Они летят через Москву
Правительство Забайкальского края оказывает содействие жителям регионов в возвращении из иностранных государств, заявил заместитель председателя правительства Михаил Чуркин.
- Сейчас вернулись четыре жителя из Вьетнама и на этой неделе один житель из Киргизии. Они летят через Москву в Забайкалье, - сказал Михаил Чуркин.
По данным на 24 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4446 (19 за последние сутки). Из них 4071 (2 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Количество летальных случаев выросло до 54-х, сообщает краевое правительство.
Забайкальцев вывозят из Вьетнама и Киргизии
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