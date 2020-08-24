Забайкальцев вывозят из Вьетнама и Киргизии

Они летят через Москву



Правительство Забайкальского края оказывает содействие жителям регионов в возвращении из иностранных государств, заявил заместитель председателя правительства Михаил Чуркин.



- Сейчас вернулись четыре жителя из Вьетнама и на этой неделе один житель из Киргизии. Они летят через Москву в Забайкалье, - сказал Михаил Чуркин.



По данным на 24 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4446 (19 за последние сутки). Из них 4071 (2 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Количество летальных случаев выросло до 54-х, сообщает краевое правительство.





