Победители в каждой номинации будут награждены премиями и дипломами
Объявлен конкурс «Книга года Бурятии», сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
На конкурс представляется книжная продукция, выпущенная в Бурятии с сентября 2019 года по август 2020 года и поступившая в Центр обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов Национальной библиотеки.
Комиссия рассматривает поступившие на конкурс издания по номинациям:
- «Лучшая книга года»;
- «Лучшая книга года на бурятском языке»;
- «Лучшее полиграфическое исполнение издания»;
- «Лучшая книга для детей и юношества»;
- «Лучшее учебно-методическое издание».
Победители в каждой номинации будут награждены премиями и дипломами 25 сентября на церемонии награждения по итогам XXV Книжного салона.
Заявки принимаются до 16 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 303, отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры республики.
В Бурятии выберут «книгу года»
Общество, Фото:
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