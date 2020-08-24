В Бурятии выберут «книгу года»

Победители в каждой номинации будут награждены премиями и дипломами



Объявлен конкурс «Книга года Бурятии», сообщили в пресс-службе минкультуры республики.



На конкурс представляется книжная продукция, выпущенная в Бурятии с сентября 2019 года по август 2020 года и поступившая в Центр обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов Национальной библиотеки.



Комиссия рассматривает поступившие на конкурс издания по номинациям:



- «Лучшая книга года»;

- «Лучшая книга года на бурятском языке»;

- «Лучшее полиграфическое исполнение издания»;

- «Лучшая книга для детей и юношества»;

- «Лучшее учебно-методическое издание».



Победители в каждой номинации будут награждены премиями и дипломами 25 сентября на церемонии награждения по итогам XXV Книжного салона.



Заявки принимаются до 16 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 303, отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры республики.





