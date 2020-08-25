Воздух в столице Бурятии прогреется до +21 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 августа по республике местами кратковременные дожди, утром при прояснении туманы, днём местами грозы. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +8+13, местами +1+6, по юго-западу до 0,-2, заморозки, днём +19+24, при дожде +14+18.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром туман, днём небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +8+10, днём +19+21 градусов.
В Улан-Удэ возможна гроза
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