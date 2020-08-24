Для красавицы из Улан-Удэ просят поддержку главы Бурятии. ФОТО

Елене Дактаевой предстоит подготовка перед международным конкурсом красоты в Сингапуре
Рано утром 23 августа в аэропорту «Байкал» приземлился самолёт рейсом «Новосибирск - Улан-Удэ», которым с победой вернулась с конкурса красоты Елена Дактаева.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнская красавица завоевала главную корону конкурса среди замужних женщин «Леди Евразия-2020». Конкурс завершился на прошлой неделе в Республике Алтае.
В аэропорту Елену встречали любимый супруг с мамой, а также представители конкурса «Миссис Бурятия» во главе с директором конкурса Наталией Быковой. Красавицу одарили цветами.
О пережитых эмоциях рассказала «Байкал-Daily» региональный представитель конкурсов «Миссис России Мира» и «Леди Евразия», директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.
- Елена поделилась впечатлениями, что «это восторг, огромное количество только положительных эмоций», и она заново прошла переосмысление себя за время участия в этом конкурсе. И это невероятная сказка, знакомство с большим количество новых интересных людей. Елена увидела небывалые красоты Алтайского края и благодарила меня, что я предоставила ей такую возможность представить нашу республику! – отметила Наталия.
Сама Елена ещё с трудом верит, что получила столь высокое звание.
- Впечатления о самом конкурсе остались просто великолепные. Отличная организация конкурса с соблюдением всех мер предосторожности при сложившейся ситуации в стране. Очень насыщенная программа, большое количество экскурсий, знакомство с новыми людьми, обмен опытом с участницами конкурса, и самое главное – это огромная моральная поддержка родной Бурятии. До сих пор ещё не верю, что стала победительницей конкурса, для меня участие в нем было огромной честью за мою Родину, а победа - это очень огромная ответственность. Ведь это не простая победа, поскольку на международном конкурсе нужно будет представить не Бурятию, не Россию, а всю Евразию. Это огромная ответственность, и упускать такой момент просто нельзя! - с улыбкой рассказывала Елена.
Как победительница конкурса «Леди Евразия» улан-удэнка отправится на международный конкурсе «Mrs Worldwide 2020», который пройдёт в Сингапуре осенью.
Подготовка к конкурсу предстоит серьёзная. Елене нужно подтянуть знания английского, выбрать национальный костюм, подготовить несколько платьев, выучить информационную базу о Евразии.
- Конечно, нам в подготовке теперь очень необходима финансовая поддержка, потому что расходы предстоят не малые. Мы очень надеемся, что наше правительство в лице главы республики Алексея Цыденова окажет нам материальную поддержку в подготовке к конкурсу. Ведь теперь это дело чести не только Елены и меня как директора конкурса, но и всей нашей республики, - рассказала Наталия Быкова.
23 августа у Елены и её мужа Александра семилетняя годовщина свадьбы, свою победу она посвятила мужу и семье. Дома ждут её сын и дочь, которые волновались и болели за маму.
- Елена прекрасная женщина, любящая и любимая жена, заботливая мамочка, теперь она настоящее «Достояние Евразии», которая живёт на нашей бурятской земле! - добавила Наталия.
Для красавицы из Улан-Удэ просят поддержку главы Бурятии. ФОТО
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