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В Бурятии выведенная из леса семья угостит спасателей пирогом

В Бурятии выведенная из леса семья угостит спасателей пирогом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Семью спасли в районе перевала Пыхта

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 22 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вывели из леса семью с двумя детьми. Они потерялись в районе перевала Пыхта Прибайкальского района.

Анна, жена главы этой семьи, написала спасателям слова благодарности:

«Я хочу выразить огромную благодарность поисковой группе, что вывели нас из леса 22 августа. Мы с семьёй заблудились собирая орех, сообщили в поисково-спасательную группу вечером, в шестом часу, нас вывели в десятом часу. Спасибо большое за оперативность, поддержку, надежду, за помощь, ребята помогали нести нашу маленькую дочку и вещи».

Также девушка планирует принести пирог на базу Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в знак признательности.

В республиканском агентстве ГО и ЧС заверили, что спасатели «очень ценят подобное отношение людей к своей работе».

- Мы благодарны за вашу отзывчивость, дорогие жители Бурятии. В том случае, если вы потеряли ориентирование в лесу, звоните на номер 112. Мы вам обязательно поможем, - отмечают спасатели.




спасатели Лес
 
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