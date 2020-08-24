В Бурятии выведенная из леса семья угостит спасателей пирогом

Семью спасли в районе перевала Пыхта
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 22 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вывели из леса семью с двумя детьми. Они потерялись в районе перевала Пыхта Прибайкальского района.
Анна, жена главы этой семьи, написала спасателям слова благодарности:
«Я хочу выразить огромную благодарность поисковой группе, что вывели нас из леса 22 августа. Мы с семьёй заблудились собирая орех, сообщили в поисково-спасательную группу вечером, в шестом часу, нас вывели в десятом часу. Спасибо большое за оперативность, поддержку, надежду, за помощь, ребята помогали нести нашу маленькую дочку и вещи».
Также девушка планирует принести пирог на базу Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в знак признательности.
В республиканском агентстве ГО и ЧС заверили, что спасатели «очень ценят подобное отношение людей к своей работе».
- Мы благодарны за вашу отзывчивость, дорогие жители Бурятии. В том случае, если вы потеряли ориентирование в лесу, звоните на номер 112. Мы вам обязательно поможем, - отмечают спасатели.
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Общество, Фото:
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