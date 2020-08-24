«Тёмный эльф» взял гран-при скачек в Агинском округе

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Конные соревнования ко дню государственного флага прошли на ипподроме в Амитхаше



22 августа в День государственного флага в Агинском Бурятском округе прошли конноспортивные соревнования. В связи с ограничительными мерами любителей конного спорта на ипподроме села Амитхаша было немного. Тем не менее радостно болели за фаворитов скачек и за всех скакунов.



Скачки состоялись на 12 дистанциях. На дистанции 2400 метров для лошадей трёх лет и старше, рождённых в округе, обладателем Большого приза окружной администрации гнедой жеребец Дарк Эльф, жокей и тренер Сергей Старицын, владелец А.П.Ванчугов (г.Чита). Второй финишировала Киара из СП Будулан, жокей Цыдып Жамсаранов, тренер Булат Базаров, владелец С.Д.Дамдинов. На третьем месте – гнедой жеребец Рафат из СПК Победа, жокей Булат Ринчинов, тренер Очир Пагмаев.



Призёрам и победителям конноспортивных соревнований были вручены дипломы, медали и денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

