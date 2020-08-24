Конные соревнования ко дню государственного флага прошли на ипподроме в Амитхаше
22 августа в День государственного флага в Агинском Бурятском округе прошли конноспортивные соревнования. В связи с ограничительными мерами любителей конного спорта на ипподроме села Амитхаша было немного. Тем не менее радостно болели за фаворитов скачек и за всех скакунов.
Скачки состоялись на 12 дистанциях. На дистанции 2400 метров для лошадей трёх лет и старше, рождённых в округе, обладателем Большого приза окружной администрации гнедой жеребец Дарк Эльф, жокей и тренер Сергей Старицын, владелец А.П.Ванчугов (г.Чита). Второй финишировала Киара из СП Будулан, жокей Цыдып Жамсаранов, тренер Булат Базаров, владелец С.Д.Дамдинов. На третьем месте – гнедой жеребец Рафат из СПК Победа, жокей Булат Ринчинов, тренер Очир Пагмаев.
Призёрам и победителям конноспортивных соревнований были вручены дипломы, медали и денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
«Тёмный эльф» взял гран-при скачек в Агинском округе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Награды получили все участники мероприятия
Второе место ей принёс результат 4 метра 40 сантиметров
Увидеть новинки мирового кинопроката, не выезжая за пределы района, смогут жители Хоринска
Прошли соревнования на кубок Героя Советского Союза Николая Глазова
Автолюбители проехали по Улан-Удэ с развевающимися триколорами
Они завоевали 4 медали
Она представила сразу два ярких клипа, посвящённых близким людям
Бурятия станет одним из центров развития ядерной медицины в России
В Забайкалье провели приём для двух семей долгожителей
Супруги Баторовы из Сутоя стали финалистами всероссийского конкурса
Обстоятельства случившегося поражают
Попробовать силы в играх могут все желающие
Абсолютный чемпион Кубка Европы по армлифтингу Рафаэль Кулиев поделился, что на турнире была «заруба»
Они летят через Москву
Победители в каждой номинации будут награждены премиями и дипломами