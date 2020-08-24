Второе место ей принёс результат 4 метра 40 сантиметров
Иркутская спортсменка Алёна Лутковская заняла второе место на втором этапе турнира по прыжкам с шестом «Всегда», который 23 августа прошёл на стадионе имени братьев Знаменских в Москве.
Алёна Лутковская стала второй с результатом 4 метра 40 сантиметров. Победу одержала Анжелика Сидорова, показавшая результат 4 метра 70 сантиметров. Замкнула тройку призёров Аксана Гатауллина, её результат – 4 метра 30 сантиметров.
Алёна Лутковская является воспитанницей областной Школы высшего спортивного мастерства, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутянка забрала «серебро» этапа турнира по прыжкам с шестом
Общество, Фото:
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