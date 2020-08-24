Они завоевали 4 медали
Спортсмены Приангарья завоевали четыре медали на чемпионате России по тяжелой атлетике
Спортсмены Иркутской области завоевали четыре медали на чемпионате России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. Турнир проходил с 17 по 24 августа в Грозном.
Среди женщин в весовой категории свыше 87 кг успешно выступила уроженка Зимы, мастер спорта России, серебряный призёр первенства Европы 2019 года Таисия Чижикова. Она стала второй в рывке с результатом 97 кг и в толчке с результатом 125 кг, а также выиграла серебряную медаль, набрав в сумме двоеборья 222 кг.
Среди мужчин в весе свыше 109 кг третье место в толчке с результатом 204 кг занял иркутский атлет, мастер спорта России Юрий Ахмедьянов.
Таисия Чижикова тренируется в Зиме у Сергея Пугачёва, первый тренер – Павел Блинов. Юрий Ахмедьянов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Евгения Шишлянникова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Тяжелоатлеты Иркутской области стали призёрами чемпионата России
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