Тяжелоатлеты Иркутской области стали призёрами чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Они завоевали 4 медали



Спортсмены Приангарья завоевали четыре медали на чемпионате России по тяжелой атлетике



Спортсмены Иркутской области завоевали четыре медали на чемпионате России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. Турнир проходил с 17 по 24 августа в Грозном.



Среди женщин в весовой категории свыше 87 кг успешно выступила уроженка Зимы, мастер спорта России, серебряный призёр первенства Европы 2019 года Таисия Чижикова. Она стала второй в рывке с результатом 97 кг и в толчке с результатом 125 кг, а также выиграла серебряную медаль, набрав в сумме двоеборья 222 кг.



Среди мужчин в весе свыше 109 кг третье место в толчке с результатом 204 кг занял иркутский атлет, мастер спорта России Юрий Ахмедьянов.



Таисия Чижикова тренируется в Зиме у Сергея Пугачёва, первый тренер – Павел Блинов. Юрий Ахмедьянов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Евгения Шишлянникова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

