В Бурятии на Байкале встретили редкую птицу

Колпица занесена в Красную книгу России, Бурятии и Иркутской области



В Забайкальском национальном парке в Бурятии 21 августа на Малом Бормашевом озере научный сотрудник встретил особь колпицы. Птица была зарегистрирована в ходе мониторинговых работ, её удалось сфотографировать.



На Байкале колпица встречается крайне редко. В статье учёного В.Ю. Мельникова упоминается, что местные жители в начале XX века встречали колпиц в дельте Селенги, Южном Байкале и в Чивыркуйском заливе.



Колпица занесена в Красную книгу России, Бурятии и Иркутской области, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

