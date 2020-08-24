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В Бурятии на Байкале встретили редкую птицу

В Бурятии на Байкале встретили редкую птицу
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Колпица занесена в Красную книгу России, Бурятии и Иркутской области

В Забайкальском национальном парке в Бурятии 21 августа на Малом Бормашевом озере научный сотрудник встретил особь колпицы. Птица была зарегистрирована в ходе мониторинговых работ, её удалось сфотографировать.

На Байкале колпица встречается крайне редко. В статье учёного В.Ю. Мельникова упоминается, что местные жители в начале XX века встречали колпиц в дельте Селенги, Южном Байкале и в Чивыркуйском заливе.

Колпица занесена в Красную книгу России, Бурятии и Иркутской области, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
птицы Байкал
 
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