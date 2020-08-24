На строительство и оснащение потратили более 37 миллионов рублей.
Новая пожарная часть открылась в посёлке Маркова Иркутского района, который находится под Иркутском. Она обеспечит противопожарную защиту двух муниципальных образований, в которых проживают более 30 тысяч человек и расположено 17 социально значимых объектов. Среди них школы, детские сады, почта, геронтологический центр, больница, а также исправительная колония строгого режима.
Пожарное депо новой части является быстровозводимым зданием модульного типа. Впервые такая технология была применена в 2013 году в посёлке Тальцы и хорошо себя зарекомендовала. Её использование позволило более чем в два раза сократить сроки и стоимость строительства.
Депо укомплектовано четырьмя автомобилями с увеличенными ёмкостями для воды. Штатная численность пожарной части 49 человек. На строительство и оснащение депо из бюджета области было потрачено более 37 миллионов рублей.
Новое депо – второе из семи подобных объектов, которые появятся в этом году на территории Иркутской области. В апреле была открыта такая же пожарная часть в посёлке Пивовариха. Ещё пять депо разместятся в посёлке Седаново Усть-Илимского района, селе Худоеланское Нижнеудинского района, посёлке Алексеевск Киренского района, а также поселках Шиткино и Квиток Тайшетского района. На возведение всех этих объектов будет израсходовано почти 72 миллиона рублей.
Также в этом году будут созданы два модульных гаража-стоянки ангарного типа. Их будут использовать поисково-спасательные отряды Тайшета и Киренска, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Новая пожарная часть открылась под Иркутском
Общество, Фото:
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