В Чите 90-летних молодожёнов наградили медалями

В Забайкалье провели приём для двух семей долгожителей
Персональный приём в отеле устроили двум старейшим семьям Читы, приставленным к награде «За любовь и верность». Возраст молодожёнов составляет 88 и 92, 90 и 95 лет.
Михаил Иванович Ма-Ван-Дэ и Прасковья Николаевна Середина состоят в браке 70 лет. Супруги – труженики тыла, они были детьми, когда началась война. Михаил Иванович все военные годы добывал в шахте уголь, Прасковья Николаевна всю войну ухаживала за скотом. Навык к труду сохранился на всю жизнь – у каждого из них большое количество благодарственных писем и грамот. Воспитали двух сыновей.
- В этом году я хотел дожить до своего дня рождения и до Дня Победы, но когда узнал, что нас наградят медалью – тогда хотел дожить до дня награждения. Вот, дожил, – поделился впечатлениями Михаил Ма-Ван-Дэ.
Анатолий Леонтьевич и Валентина Фёдоровна Лазаревы в браке 69 лет. Они также в детстве прошли через войну, Анатолий Леонтьевич прокладывал и обеспечивал устойчивую работу телефонных линий в составе 493-го отдельного линейного батальона связи и обслуживал штаб Забайкальского фронта. В 1945 году батальон перебазировался на Сахалин. После войны выбрал не менее спокойную работу – работал на шахте Кадала в подразделении по тушению пожаров. Валентина Фёдоровна – старшая дочь среди семи детей – бросила школу, чтобы поднимать сестёр и братьев, затем работала на стекольном заводе. Кроме четырёх детей, у пары шесть внуков и тринадцать правнуков.
- Всю жизнь прожил, ничего не видел. И вот на старости лет такой праздник. Спасибо, – отметил на торжественном приёме Анатолий Лазарев.
Почтенный возраст стал причиной, по которой среди всех награждаемых пар выделили именно этих людей.
- Мы должны успеть поздравить именно такие возрастные пары. Каждый год подаётся много ходатайств, но преимущество нужно отдать тем, кто находится в преклонном возрасте, – прокомментировала награждение руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.
Ограничения, связанные с коронавирусом, в 2020 году заставляют праздновать День семьи, любви и верности более камерно. Массовые мероприятия отменены, а все семьи награждают на дому. Праздник уже состоялся в большинстве районов Забайкальского края. 21 августа он прошёл в Чите и Читинском районе, в некоторых районах мероприятия запланированы на сентябрь. С начала вручения медалей в регионе медали «За любовь и верность» получили 707 пар, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
В Чите 90-летних молодожёнов наградили медалями
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