Супруги Баторовы из Сутоя стали финалистами всероссийского конкурса
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, Николай и Дарима Баторовы из села Сутой Селенгинского района Бурятии вошли в список победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
Николай Цыреторович и Дарима Кимовна зарегистрировали брак в 1973 году, создав крепкую и полноценную семью, где появление каждого малыша только укрепляло и создавало прочный фундамент. Они вырастили и воспитали 10 детей, которые получили высшее образование, успешно работают, все обзавелись своими семьями и детьми. В этом году стаж их семейной жизни составил 47лет.
Семью Баторвых по праву можно назвать образцом для подражания, примером трудолюбия, любви, взаимной поддержки и взаимопонимания. Традиция, которую несомненно поддерживают дети Баторовых, – это любовь к родной земле, земле своих предков, любовь к малой Родине – селу Сутой. Самое главное, что воспитали родители в детях – это понимать и прощать ошибки, приходить на выручку друг другу, сохранять и передавать из поколения в поколение семейные ценности и традиции их семьи. Девизом семьи Баторовых стали слова: «Семья – это маленький мир, созданный любовью, и самое тёплое место на земле…»
Победители будут представлены в первом издании национальной книги-летописи «Семья года, Россия, 2020 год», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
«Семья года» из Бурятии воспитала 10 детей
Общество, Фото:
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