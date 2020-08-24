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В Бурятии закрыли все пляжи

В Бурятии закрыли все пляжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом предупредили сотрудники МЧС

В Бурятии закрылись все пляжи. Причина – в понижении температуры воды и воздуха в сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Всего в этот купальный сезон в республике было принято в эксплуатацию пять легальных пляжей.

Продолжают функционировать две паромные переправы: «Усть-Чикойская» на реке Чикой и «Усть-Муйская» на реке Муя.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала купального сезона в Бурятии утонули 24 человека. Последний случай зафиксирован 19 августа, когда погиб дедушка, бросившийся на помощь внукам – их на надувном матрасе относило от берега.


пляж
 
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