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В Улан-Удэ обнаружили кучу нарушений по готовности жилфонда к зиме

В Улан-Удэ обнаружили кучу нарушений по готовности жилфонда к зиме
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Принято решение о проведении дополнительной проверки

В Улан-Удэ жилинспекция с прокуратурой проверяют готовность жилфонда к зиме. В настоящее время проверены 21 управляющая компания и ТСЖ. В ходе выездных обследований выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Так, по 18 юридическим лицам в адрес прокуратур районов Улан-Удэ направлены справки о нарушениях. В частности, в управляющей компании «Отличный» некоторые подъезды были частично остеклены из обрезков, не проведён осмотр входных люков в чердачное помещение, вентиляционных шахт в чердачном помещении, отсутствует замок чердачного люка и т.д.

- Кроме того, в некоторых УК и ТСЖ частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвалах, канализационные трубы не выведены за пределы кровли, также обнаружено намокание земляного грунта в подвале. Сейчас прокуратурами районов Улан-Удэ готовятся материалы дел в Республиканскую государственную службу строительного и жилищного надзора по Бурятии для составления протокола административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

На планёрном совещании в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ принято решение о проведении дополнительной проверки ещё 14 юридических лиц. Протокол направлен в прокуратуру районов Улан-Удэ для согласования проверок.

В 2019 году к административной ответственности привлечены 14 юридических лиц на сумму 890 тысяч рублей.
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