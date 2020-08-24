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В Бурятии пройдёт онлайн-выставка эвенкийского искусства

В Бурятии пройдёт онлайн-выставка эвенкийского искусства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Выставка-конкурс «Краски таёжного мира» откроется 4 сентября

4 сентября в Бурятии откроется выставка-конкурс «Краски таёжного мира-2020» в формате онлайн-экспозиции. Мероприятие предполагалось ещё в апреле, но в связи с эпидемиологической обстановкой пришлось его отложить на осень, а также изменить формат. Теперь любой желающий сможет посмотреть фото- и видеоматериалы экспозиции на сетевых площадках, избегая риска заражения коронавирусом.

Целью выставки-конкурса станет стимулирование интереса современных мастеров и коллективов к изучению, сохранению и развитию эвенкийских национальных традиций ремесленничества и декоративно-прикладного искусства. А также поиск новых форм, выявление одарённых художников и мастеров, продвижение сувенирной продукции. Среди задач мероприятия – сохранение художественных традиций, самобытных техник обработки материалов и приёмов художественного мастерства эвенков, развитие новых тенденций и направлений в искусстве эвенков, обмен творческим опытом.

В выставке примут участие народные мастера, педагоги дополнительного образования, а также все желающие. Принимаются работы в различных направлениях декоративно-прикладного творчества эвенков – вышивка бисером, изделия из кожи и меха, бересты, резьба по дереву. Изделия для конкурса должны быть изготовлены не ранее 2017 года. Лучшие работы будут продемонстрированы на XV международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России», сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Заявки принимаются до 2 сентября в республиканском центре эвенкийской культуры «Арун».

Возрастное ограничение 6+
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