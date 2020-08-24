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На форуме «Армия-2020» в Бурятии покажут лучшую военную технику

Общество, 
Впервые в Бурятии военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт сразу на четырёх площадках

Впервые в Бурятии сразу на четырёх площадках состоится масштабный военно-технический форум «Армия-2020». Форум запланирован на 28 и 29 августа, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В Улан-Удэ демонстрация вооружения и военной техники с насыщенной развлекательной программой состоится на аэродроме «Восточный» и впёрвые в посёлке Сосновый Бор. В городе Кяхта «Армия-2020» пройдёт на центральной площади города, а также на территории военного городка мотострелкового соединения.

В ходе форума жителям и гостям Бурятии представится уникальная возможность ознакомиться с современными образцами вооружения и военной техники Восточного военного округа. Всего в статическом показе будет представлено около 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе девять новейших образцов.

На площадках будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

Помимо этого, на аэродроме будет организован показ авиационной техники авиационного завода, специальной техники подразделений Росгвардии, ДОСААФ, МЧС России, продукции приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия и времен Великой Отечественной войны, экипировки и боевого снаряжения.

Гости форума в Улан-Удэ смогут увидеть десантирование десантно-штурмовых групп парашютным и посадочным способом, выступление федерации армейской тактической стрельбы с использованием холостых боеприпасов и многое другое.

Кроме того, гостей будет ждать культурно-художественная программа с привлечением творческих коллективов соединений и воинских частей Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов. На отведённой площадке будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостят посетителей форума «солдатской» кашей и горячим чаем.

Вход свободный. Время проведения – с 10 до 16 часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», форум «Армия-2019» в прошлом году в Улан-Удэ посетили более 10 тысяч зрителей. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.



военнослужащие
 
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