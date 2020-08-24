В Улан-Удэ провели молодёжный фестиваль ЗОЖ-видео

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ

Награды получили все участники мероприятия



В Улан-Удэ состоялся городской молодёжный фестиваль «Молодость. Здоровье. Красота». С 10 по 18 августа участники дистанционно подготовили видеоролики по номинациям «Я донор», «Мир без табачного дыма», «Мы за ЗОЖ», «Двигательная активность», «Мы за здоровое питание», «Мы за чистоту Байкала», «Улан-Удэ – город возможностей», «Моя профессия в будущем», «Мой личностный рост», «Мы против мусора», «Наш выбор – здоровье», «Мир без наркотиков» и «Мы за чистую воду».



21 августа в режиме онлайн были представлены видеоролики всех участников фестиваля, а также творческие номера от дома культуры имени А.П. Вагжанова. Кроме того, Ольга Доржиева, медицинский психолог республиканского наркологического диспансера, рассказала участникам о последствиях употребления психоактивных веществ.



В этот же день все участники были награждены дипломами, благодарственными письмами и подарочными сертификатами, сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.



- Наши студенты республиканского многоуровневого колледжа с радостью приняли участие в фестивале. Благодарю организаторов за креативный подход и яркий финал, – поделилась своими впечатлениями о фестивале Надежда Александрова, начальник воспитательного отдела республиканского многоуровневого колледжа.

