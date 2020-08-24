По вине людей произошло уже несколько лесных пожаров
В случае ухудшения пожарной обстановки в лесах, могут быть введены обратно ограничения по сбору дикоросов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
- В связи с понижением классов пожарной опасности на территории Бурятии сняты ограничения по сбору пищевых лесных ресурсов. Но я обращаю внимание, что за прошедшую неделю в республике зарегистрированы три лесных пожара в Северо-Байкальском, Кяхтинском районах по причине неосторожного обращения с огнём местного населения. Поэтому в случае осложнения лесопожарной обстановки ограничения на посещение лесов могут быть обратно введены, - заявил Дмитрий Баклашкин.
Сейчас для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности леса патрулируют.
- Так, с начала пожароопасного сезона всеми ведомствами выявлены 3 800 нарушений правил пожарной безопасности, 2500 из которых рассмотрены, и по ним наложены административные штрафы на сумму более 11 млн рублей. Хочу обратиться к жителям и гостям Бурятии, что в случае выявления лесного пожара или других нарушений лесного законодательства просьба обращаться на телефон доверия 20-44-44, - продолжил он.
В целом, за прошедшие сутки в Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано.
- Всего с начала пожароопасного сезона у нас в республике зарегистрировано 526 лесных пожаров на общей площади 90 тысяч гектаров. За аналогичный период прошлого года лесных пожаров было зарегистрировано 586, площадь их составляла 225 тысяч гектаров, - заключил первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства.
На сегодня оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в регионе составляет 84%.
Как сообщал «Байкал-Daily», доступ для сбора грибов, ягод и валежника жителям Бурятии открыли 14 августа.
В Бурятии могут снова закрыть доступ в леса
Общество, Фото:
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