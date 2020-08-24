В прокуратуре Иволгинского района прошёл приём граждан
И.о. прокурора Бурятии Алексей Шевченко провёл выездной приём жителей Иволгинского района.
Большинство обращений касались вопросов защиты жилищных прав граждан, соблюдения их прав в сферах занятости населения, жилищно-коммунального хозяйства.
Так, заявители, состоящие на учёте в Центре занятости населения Иволгинского района, выразили несогласие с размером и прекращением выплат пособий по безработице.
- По вопросу защиты жилищных прав в судебном порядке на приём обратились граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они подняли проблему предоставления им жилых помещений взамен непригодных, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства заявители указали на ненадлежащее оказание услуг по электроснабжению, жаловались на работу управляющей компании.
Жительница села Поселье сообщила о бездействии сотрудников полиции при рассмотрении заявления об угоне её автомобиля.
Всего поступило 10 обращений. И.о. прокурора республики дал поручения об организации проверок.
Жители Иволгинского района Бурятии пожаловались и.о. прокурора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ступени раскрашены как клавиши фортепиано
Отказ связан с коронавирусом
В прокуратуре Иволгинского района прошёл приём граждан
Суд ужесточил наказание и отправил осуждённую в колонию до достижения 14-летия её ребёнка
Женщина была пьяна
Утром возможен небольшой дождь
Изюминкой дворика является модель шерстистого носорога, выполненная в виде яркого и необычного арт-объекта
Он пошёл на преступление ради зарплаты
В бане обнаружили марихуану и гашишное масло
Сотрудники поисково-спасательной службы нашли семью и проводили их до автомобиля
В его честь названа улица в Советском районе Улан-Удэ
Специалисты вчера пообещали, что в ближайшее время дефекты будут устранены
Бурятская спортсменка рассказала, какие цели сейчас ставит в спорте, и как она восстанавливается после сборов и турниров
Накануне ликвидирован пожар в Северо-Байкальском районе
Борцы планируют показать достойные результаты на первенстве России