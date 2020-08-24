Жители Иволгинского района Бурятии пожаловались и.о. прокурора

В прокуратуре Иволгинского района прошёл приём граждан



И.о. прокурора Бурятии Алексей Шевченко провёл выездной приём жителей Иволгинского района.



Большинство обращений касались вопросов защиты жилищных прав граждан, соблюдения их прав в сферах занятости населения, жилищно-коммунального хозяйства.



Так, заявители, состоящие на учёте в Центре занятости населения Иволгинского района, выразили несогласие с размером и прекращением выплат пособий по безработице.



- По вопросу защиты жилищных прав в судебном порядке на приём обратились граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они подняли проблему предоставления им жилых помещений взамен непригодных, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В сфере жилищно-коммунального хозяйства заявители указали на ненадлежащее оказание услуг по электроснабжению, жаловались на работу управляющей компании.



Жительница села Поселье сообщила о бездействии сотрудников полиции при рассмотрении заявления об угоне её автомобиля.



Всего поступило 10 обращений. И.о. прокурора республики дал поручения об организации проверок.

