В Бурятии молодую мать отправили в колонию за убийство

Суд ужесточил наказание и отправил осуждённую в колонию до достижения 14-летия её ребёнка
В июне 37-летняя жительница посёлка Каменск осуждена Кабанским районным судом за убийство. Её приговорили к пяти годам лишения свободы. При этом исполнение приговора отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста, до 2022 года.
Судом установлено, что в январе во время распития спиртного, на почве ссоры осуждённая нанесла своей знакомой кухонным ножом удар в грудь. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
- Прокурор Кабанского района с учётом обстоятельств совершения особо тяжкого преступления не согласился с мягкостью назначенного наказания, обжаловал приговор, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Верховный суд республики, рассмотрев представление прокурора, а также апелляционную жалобу сестры погибшей, на попечении которой осталось двое несовершеннолетних детей убитой, усилил виновной наказание до 8 лет лишения свободы. Женщину отправили для отбывания наказания в колонию общего режима.
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