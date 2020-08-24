В Улан-Удэ днём до +23 градусов

Утром возможен небольшой дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, 24 августа по республике местами небольшие, по северной половине местами умеренные дожди. Утром местами туманы. Днём по востоку и юго-западу местами грозы. Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, по юго-западу до +3,+8, днём по северной половине +13,+18, по южной половине +20,+25.



В Улан-Удэ ночью и утром небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +21,+23.

