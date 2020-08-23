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В Улан-Удэ откроется «Музейный дворик»

В Улан-Удэ откроется «Музейный дворик»
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Изюминкой дворика является модель шерстистого носорога, выполненная в виде яркого и необычного арт-объекта

Совсем скоро, 27 августа, музей природы Бурятии в Улан-Удэ откроет интерактивную площадку «Музейный дворик», которая находится рядом с Художественным музеем имени Сампилова по адресу: ул. Куйбышева, 29.

- «Музейный дворик» – комфортная зелёная зона в центре города, где дети и их родители могут не только весело провести время, но и узнать много интересного о природе нашей края, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.

В этой зоне сотрудники музея будут проводить для детей различные мастер-классы, конкурсы и другие мероприятия. Здесь можно будет познакомиться с тактильной дорожкой из байкальских камней, найти животных и растения на красочной карте и даже почувствовать себя настоящим палеонтологом, участвуя в раскопках. «Прохлада небольшого декоративного пруда перенесёт участников познавательных мероприятий в прекрасный мир флоры и фауны Байкальского региона», - отметили в музее.

Изюминкой дворика является модель шерстистого носорога, выполненная в виде яркого и необычного арт-объекта. Этот представитель мамонтовой фауны выбран неслучайно, ведь тысячелетия назад огромные стада этих гигантов бродили по прибайкальским степям. 

Также все желающие смогут сделать снимки в фотозонах.

- При помощи этого дворика музей природы Бурятии расширяет своё экспозиционное пространство и привычные рамки музейных форматов. В дворик свободный доступ для всех желающих, среда этой зоны адаптирована для людей с ограниченными возможностями по здоровью, - заключили в учреждении культуры. 
музей
 
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