 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Августа

22 Августа

21 Августа

Популярное

На трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии устраняют последствия осадков

На трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии устраняют последствия осадков
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты вчера пообещали, что в ближайшее время дефекты будут устранены

22 августа с 600 по 612 км Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе в результате обильных ливневых дождей произошёл вынос грунта на проезжую часть, размыв обочин и откосов.

Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий.

- В настоящее время на данном участке задействовано две дорожные бригады и комбинированная дорожная машина, - сообщали накануне вечером в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Байкал».

Движение осуществляется в штатном режиме. Был обеспечен безопасный проезд для транспортных средств.

- В ближайшее время планируется устранение всех дефектов, - отмечали вчера в управлении. 

Участников дорожного движения просят быть бдительными при движении, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий.

При возникновении ЧС нужно обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24. 
дорожное движение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии устраняют последствия осадков
На трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии устраняют последствия осадков
Общество, 23.08.2020
Специалисты вчера пообещали, что в ближайшее время дефекты будут устранены
Людмила Воронцова: «Настраиваюсь на две-три Олимпиады»
Людмила Воронцова: «Настраиваюсь на две-три Олимпиады»
Общество, 23.08.2020
Бурятская спортсменка рассказала, какие цели сейчас ставит в спорте, и как она восстанавливается после сборов и турниров
В Бурятии на сегодня нет лесных пожаров
В Бурятии на сегодня нет лесных пожаров
Общество, 23.08.2020
Накануне ликвидирован пожар в Северо-Байкальском районе
В Бурятии мужчину вывели из леса по телефону
В Бурятии мужчину вывели из леса по телефону
Общество, 23.08.2020
Определив местоположение мужчины, оперативный дежурный помог грибнику выйти на трассу
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
Общество, 23.08.2020
Борцы планируют показать достойные результаты на первенстве России
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 46 человек
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 46 человек
Общество, 23.08.2020
Лечение сейчас проходят 655 человек
Как ловили пьяных водителей: Фоторепортаж с рейда ГИБДД в Улан-Удэ
Как ловили пьяных водителей: Фоторепортаж с рейда ГИБДД в Улан-Удэ
Общество, 22.08.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с массовых проверок на дорогах Улан-Удэ
97-летняя читинка победила коронавирус
97-летняя читинка победила коронавирус
Общество, 22.08.2020
Пожилая женщина побывала в реанимации, но всё же выздоровела
В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе
В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе
Общество, 22.08.2020
Сотрудники трёх ведомств составили из служебных машин российский триколор
Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки
Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки
Общество, 22.08.2020
ТОСовцы не остались равнодушными к беспорядку
В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
Общество, 22.08.2020
На этом месте погибли при задержании дезертиров двое милиционеров
В Бурятии ожидаются дожди
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, 22.08.2020
Местами возможны грозы
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
Общество, 21.08.2020
«Старики» передали титул чемпионов молодым

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^