Специалисты вчера пообещали, что в ближайшее время дефекты будут устранены
22 августа с 600 по 612 км Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе в результате обильных ливневых дождей произошёл вынос грунта на проезжую часть, размыв обочин и откосов.
Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий.
- В настоящее время на данном участке задействовано две дорожные бригады и комбинированная дорожная машина, - сообщали накануне вечером в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Байкал».
Движение осуществляется в штатном режиме. Был обеспечен безопасный проезд для транспортных средств.
- В ближайшее время планируется устранение всех дефектов, - отмечали вчера в управлении.
Участников дорожного движения просят быть бдительными при движении, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий.
При возникновении ЧС нужно обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
На трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии устраняют последствия осадков
Общество, Фото:
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