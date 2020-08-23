На трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии устраняют последствия осадков

Специалисты вчера пообещали, что в ближайшее время дефекты будут устранены



22 августа с 600 по 612 км Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе в результате обильных ливневых дождей произошёл вынос грунта на проезжую часть, размыв обочин и откосов.



Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий.



- В настоящее время на данном участке задействовано две дорожные бригады и комбинированная дорожная машина, - сообщали накануне вечером в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Байкал».



Движение осуществляется в штатном режиме. Был обеспечен безопасный проезд для транспортных средств.



- В ближайшее время планируется устранение всех дефектов, - отмечали вчера в управлении.



Участников дорожного движения просят быть бдительными при движении, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий.



При возникновении ЧС нужно обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

