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В Бурятии семья с двумя детьми заблудилась в лесу

В Бурятии семья с двумя детьми заблудилась в лесу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники поисково-спасательной службы нашли семью и проводили их до автомобиля

Вчера вечером в службу 112 позвонила семья с двумя детьми. Они сообщили, что потерялись в лесу в районе перевала Пыхта Прибайкальского района.

Сотрудники службы 112 оперативно передали звонок в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.

4 спасателя выехали на место поисков. Местоположение семьи было известно, благодаря определению геоданных, но поиски затруднились - потерявшиеся решили уйти с указанного на карте места. Плохая связь в той местности не давала вновь определить местонахождение людей.

В итоге сотрудники поисково-спасательной службы самостоятельно нашли семью и проводили до личного автомобиля потерявшихся, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
спасатели
 
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