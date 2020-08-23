Сотрудники поисково-спасательной службы нашли семью и проводили их до автомобиля
Вчера вечером в службу 112 позвонила семья с двумя детьми. Они сообщили, что потерялись в лесу в районе перевала Пыхта Прибайкальского района.
Сотрудники службы 112 оперативно передали звонок в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.
4 спасателя выехали на место поисков. Местоположение семьи было известно, благодаря определению геоданных, но поиски затруднились - потерявшиеся решили уйти с указанного на карте места. Плохая связь в той местности не давала вновь определить местонахождение людей.
В итоге сотрудники поисково-спасательной службы самостоятельно нашли семью и проводили до личного автомобиля потерявшихся, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии семья с двумя детьми заблудилась в лесу
Общество, Фото:
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