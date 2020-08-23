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Людмила Воронцова: «Настраиваюсь на две-три Олимпиады»

Людмила Воронцова: «Настраиваюсь на две-три Олимпиады»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Бурятская спортсменка рассказала, какие цели сейчас ставит в спорте, и как она восстанавливается после сборов и турниров

Остаётся немного времени до главных российских стартов этого года по боксу. «Девушки уже входят в активную фазу подготовки к чемпионату России, который состоится в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября», - отмечают в Федерации бокса России.

И одним из главных фаворитов предстоящего турнира является чемпионка России 2019 года, бурятская спортсменка Людмила Воронцова. Пресс-служба федерации бокса России пообщалась со спортсменкой и узнала, где она черпает силы перед большими соревнованиями и какие цели ставит на ближайший год.

— Как проходят сборы?

— Сборы проходят отлично, учитывая, что мы в Сочи, возле моря и солнца. Все условия созданы для тренировок.

— Была очень длительная пауза, у многих не получалось тренироваться в обычном режиме. Как ты поддерживала себя в форме, и тяжело ли адаптироваться?

— Во-первых, все были в одинаковых условиях. Поэтому, думаю, мы все примерно на одном уровне. Занималась дома, после ослабления карантина начали выезжать на природу и заниматься там с тренером. И вот уже третий сбор по счёту, потихоньку набираем форму.

— В детстве, помимо бокса, ты занималась ещё лёгкой атлетикой и спортивным ориентированием. Почему в итоге выбрала бокс?

— Бокс оказался более подходящим для меня. Поскольку я пришла туда в осознанном возрасте, меня затянуло, сразу пошли результаты. Так в боксе и осталась.

— Как близкие отнеслись к выбору такого серьёзного вида спорта?

— Сначала шутили, что похожу пару недель и заброшу. А потом, когда начала чего-то добиваться, я помню, как все родные и близкие меня поддерживали, искали средства, чтобы я поехала на первые турниры, всячески болели за меня.

— Кто является твоим главным болельщиком?

— Естественно, мама. Она ночами не спит, смотрит. Раньше её это не интересовало, но сейчас втянулась, даже ездила со мной на чемпионат мира среди юниоров. Младшая сестра, ей 4 года, тоже за меня всегда болеет и хочет сама начать боксом заниматься, но ей ещё рано.

— В 2018 году на чемпионате России у тебя были все шансы взять золотую медаль, но в полуфинале бой выдался очень тяжёлым — ты получила травму, из-за которой тебя не допустили к финалу. Как ты отреагировала на решение тренера, осознавая, что победа была совсем близко?

— Немного расстроилась из-за этого, потому что молодая была и горячая, хотелось в бой. Но объяснили, что это мой первый взрослый бой по России и план уже выполнен; в первую очередь тренеры хотели уберечь моё здоровье, физическое и психологическое. Было обидно, но сейчас я понимаю, что так было нужно, ведь сейчас я лидер сборной.

— Какие цели в спорте ты себе ставишь, чтобы считать свою карьеру успешной?

— Самая главная — золотая медаль Олимпийских игр. Это минимум. Настраиваюсь на две-три Олимпиады, но пока не хочу забегать вперёд. Сейчас хочу попасть в сборную, закрепиться и выиграть золото в Токио.

— За кем из соперниц следишь? Кого считаешь своей главной соперницей?

— Особо ни за кем не слежу. На соревнованиях, конечно, смотрю и технику, и тактику, и бои. Но так чтобы сидеть и изучать — нет, не занимаюсь этим.

— Узнают ли тебя в родном городе?

— Да, бывает. Особенно после чемпионата мира много людей подходило. Но меня это как-то смущало. Сейчас ребятишки подбегают фотографироваться. Мне приятно, что я могу их мотивировать на занятия спортом.

— Есть ли у тебя хобби? Как отвлекаешься от бокса и восстанавливаешься после сборов и турниров?

— Хобби как такового нет. Год уже изучаю английский с репетитором время от времени. Между тренировками успеваю. А восстанавливаться езжу домой к своим родным в деревню. Мне кажется, только родная земля может насытить и напитать новыми силами для дальнейшего движения вперед.

— Что для тебя значит Байкал? Какие у тебя ассоциации с этим озером?

— Не устаю повторять, что это место силы. У меня все внутри переворачивается, приезжаю оттуда заряженной на новые победы, и для меня Байкал прекрасен в любое время, особенно его энергетика. Приезжайте!

— Почему каждому россиянину нужно посетить Байкал?

— Это самое легендарное озеро, в мире о нём знают все. Самое главное — там есть остров, называется Ольхон, с очень маленьким населением, но вокруг него девственно чистая вода. Хочу съездить туда после сборов.

— Продолжи фразу: «Самый лучший день — это…»

— Сегодня. Потому что у тебя есть твоя драгоценная жизнь. Ведь никто не знает, когда наступит наш конец, и нужно работать так, будто это последний день в твоей жизни. Тогда ты начнёшь эффективнее осуществлять свои планы и мечты. В общем, из разряда: «не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня».
бокс спорт
 
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