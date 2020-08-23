В Бурятии вальщик леса спилил больше, чем разрешили

Он пошёл на преступление ради зарплаты
Работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, 54-летний житель села Гурульба Иволгинского района умышленно допустил переруб и произвёл рубку неклеймёных деревьев. Всего мужчина незаконно заготовил около четырёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 63 тысяч рублей.
По словам подозреваемого, он дополнительно срубил не предназначенные для вырубки деревья, поскольку зарплата зависит от объёма спиленной древесины.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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