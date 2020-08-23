В бане обнаружили марихуану и гашишное масло
В рамках операции «Мак-2020» полицейские во дворе дома 56-летнего жителя села Троицкое Прибайкальского района обнаружили 75 кустов наркосодержащего растения - мака. Мужчина культивировал наркотик на своем участке.
Кроме того, в бане обнаружено более 150 граммов марихуаны и более 15 граммов гашишного масла.
По предварительной информации, сельчанин находился в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии вырастил на своём участке 75 кустов мака
Общество, Фото:
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