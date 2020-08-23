В Бурятии на сегодня нет лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Накануне ликвидирован пожар в Северо-Байкальском районе



В Уоянском лесничестве Северо-Байкальского района вчера возник лесной пожар. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 7 га. На тушении работали 36 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар ликвидирован.



Новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.

