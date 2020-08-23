Накануне ликвидирован пожар в Северо-Байкальском районе
В Уоянском лесничестве Северо-Байкальского района вчера возник лесной пожар. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 7 га. На тушении работали 36 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 8 единиц лесопожарной техники.
Лесной пожар ликвидирован.
Новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.
В Бурятии на сегодня нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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