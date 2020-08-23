В Бурятии мужчину вывели из леса по телефону

Определив местоположение мужчины, оперативный дежурный помог грибнику выйти на трассу



Вчера в 20 километрах от посёлка Селенгинск 43-летний мужчина ушёл за грибами не смог выбраться из леса самостоятельно.



Грибник позвонил в службу 112, и они направили звонок оперативному дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.



Определив местоположение мужчины, дежурный с помощью карты помог грибнику выйти на федеральную трассу, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

