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В Бурятии мужчину вывели из леса по телефону

В Бурятии мужчину вывели из леса по телефону
Общество,  Фото:pixabay.com
Определив местоположение мужчины, оперативный дежурный помог грибнику выйти на трассу

Вчера в 20 километрах от посёлка Селенгинск 43-летний мужчина ушёл за грибами не смог выбраться из леса самостоятельно.

Грибник позвонил в службу 112, и они направили звонок оперативному дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Определив местоположение мужчины, дежурный с помощью карты помог грибнику выйти на федеральную трассу, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
спасение дикоросы
 
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