Определив местоположение мужчины, оперативный дежурный помог грибнику выйти на трассу
Вчера в 20 километрах от посёлка Селенгинск 43-летний мужчина ушёл за грибами не смог выбраться из леса самостоятельно.
Грибник позвонил в службу 112, и они направили звонок оперативному дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Определив местоположение мужчины, дежурный с помощью карты помог грибнику выйти на федеральную трассу, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии мужчину вывели из леса по телефону
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Определив местоположение мужчины, оперативный дежурный помог грибнику выйти на трассу
Лечение сейчас проходят 655 человек
Возможен дождь
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с массовых проверок на дорогах Улан-Удэ
Борцы планируют показать достойные результаты на первенстве России
Пожилая женщина побывала в реанимации, но всё же выздоровела
Сотрудники трёх ведомств составили из служебных машин российский триколор
ТОСовцы не остались равнодушными к беспорядку
На этом месте погибли при задержании дезертиров двое милиционеров
Фёдор Чирков в МЧС больше восьми лет
Местами возможны грозы
«Старики» передали титул чемпионов молодым
На площадке мероприятия можно будет позаниматься тайским боксом
Число посетителей ограничат 50% от нормы
Он стартовал 18 августа в Иркутской области