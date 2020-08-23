В Улан-Удэ ожидается тёплая погода

Возможен дождь
По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 августа на большей части территории республике дожди, местами грозы, по северу местами сильные дожди. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём по южной половине +20,+25, местами по юго-западу и северной половине +14,+19.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура днём +20,22.
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