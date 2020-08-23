 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Августа

22 Августа

21 Августа

Популярное

В Улан-Удэ ожидается тёплая погода

В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возможен дождь 

По данным Бурятского Гидрометцентра, 23 августа на большей части территории республике дожди, местами грозы, по северу местами сильные дожди. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём по южной половине +20,+25, местами по юго-западу и северной половине +14,+19.

В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура днём +20,22.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Как ловили пьяных водителей: Фоторепортаж с рейда ГИБДД в Улан-Удэ
Как ловили пьяных водителей: Фоторепортаж с рейда ГИБДД в Улан-Удэ
Общество, 22.08.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с массовых проверок на дорогах Улан-Удэ
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
Общество, 22.08.2020
Борцы планируют показать достойные результаты на первенстве России
97-летняя читинка победила коронавирус
97-летняя читинка победила коронавирус
Общество, 22.08.2020
Пожилая женщина побывала в реанимации, но всё же выздоровела
В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе
В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе
Общество, 22.08.2020
Сотрудники трёх ведомств составили из служебных машин российский триколор
Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки
Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки
Общество, 22.08.2020
ТОСовцы не остались равнодушными к беспорядку
В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
Общество, 22.08.2020
На этом месте погибли при задержании дезертиров двое милиционеров
В Бурятии ожидаются дожди
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, 22.08.2020
Местами возможны грозы
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
Общество, 21.08.2020
«Старики» передали титул чемпионов молодым
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
Общество, 21.08.2020
На площадке мероприятия можно будет позаниматься тайским боксом
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
Общество, 21.08.2020
Число посетителей ограничат 50% от нормы
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
Общество, 21.08.2020
Он стартовал 18 августа в Иркутской области
В Чите засияют 600 шаров с триколором
В Чите засияют 600 шаров с триколором
Общество, 21.08.2020
Забайкалье отметит День российского флага
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
Общество, 21.08.2020
Вторсырьё можно будет сдать с 31 августа по 5 сентября

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^