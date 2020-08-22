«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с массовых проверок на дорогах Улан-Удэ
В пятницу и в выходные на дорогах Бурятии выставлены дополнительные экипажи ГИБДД. Рейды прошли в Улан-Удэ, кроме того, в выходные сотрудники ДПС прицельно работают в районах на маршрутах к местам массового отдыха. Рейды проводятся в первую очередь для поиска пьяных водителей.
Результаты пятничных проверок будут озвучены в начале следующей неделе.
К слову, на прошлой неделе во время аналогичных мероприятий сотрудники ДПС проверили только в Улан-Удэ свыше 440 автомобилей. Во время рейда был остановлен один пьяный водитель и один водитель без прав. Всего же в прошлые выходные от управления транспортным средством отстранили 43 человека с признаками опьянения.
Как ловили пьяных водителей: Фоторепортаж с рейда ГИБДД в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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