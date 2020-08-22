 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Августа

21 Августа

Популярное

Как ловили пьяных водителей: Фоторепортаж с рейда ГИБДД в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с массовых проверок на дорогах Улан-Удэ

В пятницу и в выходные на дорогах Бурятии выставлены дополнительные экипажи ГИБДД. Рейды прошли в Улан-Удэ, кроме того, в выходные сотрудники ДПС прицельно работают в районах на маршрутах к местам массового отдыха. Рейды проводятся в первую очередь для поиска пьяных водителей.

Результаты пятничных проверок будут озвучены в начале следующей неделе.

К слову, на прошлой неделе во время аналогичных мероприятий сотрудники ДПС проверили только в Улан-Удэ свыше 440 автомобилей. Во время рейда был остановлен один пьяный водитель и один водитель без прав. Всего же в прошлые выходные от управления транспортным средством отстранили 43 человека с признаками опьянения.



ГИБДД водители
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

97-летняя читинка победила коронавирус
97-летняя читинка победила коронавирус
Общество, 22.08.2020
Пожилая женщина побывала в реанимации, но всё же выздоровела
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
Общество, 22.08.2020
Борцы планируют показать достойные результаты на первенстве России
В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе
В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе
Общество, 22.08.2020
Сотрудники трёх ведомств составили из служебных машин российский триколор
Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки
Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки
Общество, 22.08.2020
ТОСовцы не остались равнодушными к беспорядку
В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
В Бурятии полицейские убрались на мемориале «Высота»
Общество, 22.08.2020
На этом месте погибли при задержании дезертиров двое милиционеров
В Бурятии ожидаются дожди
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, 22.08.2020
Местами возможны грозы
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
Общество, 21.08.2020
«Старики» передали титул чемпионов молодым
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
Общество, 21.08.2020
На площадке мероприятия можно будет позаниматься тайским боксом
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
Общество, 21.08.2020
Число посетителей ограничат 50% от нормы
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
Общество, 21.08.2020
Он стартовал 18 августа в Иркутской области
В Чите засияют 600 шаров с триколором
В Чите засияют 600 шаров с триколором
Общество, 21.08.2020
Забайкалье отметит День российского флага
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
Общество, 21.08.2020
Вторсырьё можно будет сдать с 31 августа по 5 сентября
В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
Общество, 21.08.2020
В нём участвуют более 120 специалистов из России, Германии и Казахстана

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^