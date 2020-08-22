Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки

ТОСовцы не остались равнодушными к беспорядку



Жители Кижингинского района Бурятии задались вопросом, кто же покрасил стелу и починил скамейки. Ответ дали в группе «Кижинга-инфо. 24/7».



Здесь разъяснили, что 12 августа активные жители Нижнекодунского сомона дружно поработали на границе Кижингинского района по Хоринской трассе. Люди также убрали мусор, одним из помощников был 12-летний Артур.



- ТОСами собрались и решили убраться на границе. Мусор наполнился и все вместе решили покрасить. Скамейки все были сломаны восстановили их и покрасили, - сообщили в группе.



«Кижинга-инфо.24/7» поблагодарила за труд и неравнодушие всех участников экологической акции.

