ТОСовцы не остались равнодушными к беспорядку
Жители Кижингинского района Бурятии задались вопросом, кто же покрасил стелу и починил скамейки. Ответ дали в группе «Кижинга-инфо. 24/7».
Здесь разъяснили, что 12 августа активные жители Нижнекодунского сомона дружно поработали на границе Кижингинского района по Хоринской трассе. Люди также убрали мусор, одним из помощников был 12-летний Артур.
- ТОСами собрались и решили убраться на границе. Мусор наполнился и все вместе решили покрасить. Скамейки все были сломаны восстановили их и покрасили, - сообщили в группе.
«Кижинга-инфо.24/7» поблагодарила за труд и неравнодушие всех участников экологической акции.
Жители Бурятии дружно привели в порядок стелу и скамейки
Общество, Фото:
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