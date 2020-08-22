В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе

Борцы планируют показать достойные результаты на первенстве России
Более 60 представителей взрослой и молодёжной сборных Бурятии по вольной борьбе тренируются буквально до седьмого пота. Сборы спортсменов проходят в местности Энхалук на Байкале, сообщает ГТРК Бурятия.
В период пандемии спортсменам приходилось поддерживать форму самостоятельно, сейчас они постоянно находятся под пристальным наблюдением наставников и медиков. Три тренировки в день — это постоянный график на ближайшее время. Ведь не за горами крупные спортивные баталии.
- Конечно, мы были готовы провести именно тренировочные сборы. Наш лагерь отвечает всем требованиям, он является спортивным лагерем, и мы давно планировали провести сборы именно здесь, - сообщил директор республиканской школы олимпийского резерва Жаргал Очиров.
В ближайшее время в Наро-Фоминске пройдёт первенство России по вольной борьбе, и у бурятских спортсменов есть хорошие шансы на медали.
- Здесь, на берегу Байкала подготовка проходит, мягко сказать, очень отлично. Все сделано для нас - и проживание, и питание, и природа - все на высшем уровне. Честно, не было у нас таких условий никогда, как здесь, - поделился борец Алексей Боровицкий.
Генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии уже не первый год выступает «Забайкальское горнорудное предприятие». Компания помогает с транспортными расходами, с пошивом формы, приобретением инвентаря и рациона. Отличившихся на соревнованиях награждает денежными премиями.
- Я хотел бы поблагодарить за то, что они оказывают материальную поддержку, с выездами на соревнования, на сборы, обеспечивают нас, - обратился борец Даша Шарастепанов.
- Наше предприятие гордится вашими достигнутыми успехами в этом не простом спортивном сезоне. Нет никаких сомнений в готовности ребят продолжить работу с полной отдачей в предстоящих тренировочных сборах, - отметил главный инженер «Забайкальского горнорудного предприятия», член федерации спортивной борьбы Бурятии Пётр Архинчеев.
Бурятские борцы уверены, что, несмотря на сильную конкуренцию и почти четырёхмесячную вынужденную самоизоляцию, они покажут достойные результаты на первенстве России, отмечается в сюжете ГТРК Бурятия.
В Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по вольной борьбе
Общество, Фото:
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