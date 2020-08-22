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Лучший помощник начальника караула Бурятии рассказал о себе

Лучший помощник начальника караула Бурятии рассказал о себе
Общество, 
Фёдор Чирков в МЧС больше восьми лет

В этом году в Бурятии в конкурсе «Лучший помощник начальника караула (командир отделения)» победил помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 56 старший сержант внутренней службы Фёдор Чирков.

На данный момент Фёдор исполняет обязанности помощника начальника караула и в дальнейшем планирует поступить в университет государственной противопожарной службы для повышения квалификации. Опыт работы в чрезвычайном ведомстве начался ещё с армии, Фёдор проходил срочную службу в спасательном центре МЧС России в Хабаровском крае.

Фёдор Чирков уже более восьми лет служит в рядах МЧС России: «Желание связать свою жизнь с МЧС в моей голове зародилось в армии, ещё тогда я понял, что мне нужна именно такая подвижная профессия, где я могу служить и параллельно заниматься спортом. Работа у нас опасная, с риском для жизни, но мне она нравится, хочется помогать людям, попавшим в трудную ситуацию».

Как поделился сам Фёдор, все свободное от работы время уделяет в первую очередь своей семье, а также различным видам спорта, в том числе и пожарно-прикладному.

- Постоянные тренировки, совершенствование профессиональных навыков, участие в подобных конкурсах и соревнованиях, помогают достичь желаемый результат, - поделился Фёдор Чирков.


По информации ГУ МЧС по Бурятии

МЧС
 
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