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В Бурятии сотрудники УФСИН сыграли в викторину ко Дню флага

В Бурятии сотрудники УФСИН сыграли в викторину ко Дню флага
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудникам показали фильм об истории Российского флага

В учреждениях УФСИН по Бурятии прошла викторина в преддверии празднования Дня государственного флага.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. От каждого учреждения была представлена команда из пяти сотрудников и работников. По итогам мероприятия первое почетное место заняла команда исправительная колония №1, второе место – колония №2, и третье место – колония № 8.

Также сотрудникам показали фильм об истории российского флага, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
УФСИН викторина флаг
 
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