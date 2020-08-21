В Бурятии сотрудники УФСИН сыграли в викторину ко Дню флага

Сотрудникам показали фильм об истории Российского флага



В учреждениях УФСИН по Бурятии прошла викторина в преддверии празднования Дня государственного флага.



Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. От каждого учреждения была представлена команда из пяти сотрудников и работников. По итогам мероприятия первое почетное место заняла команда исправительная колония №1, второе место – колония №2, и третье место – колония № 8.



Также сотрудникам показали фильм об истории российского флага, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

