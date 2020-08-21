В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

Распоряжение подписал Михаил Мишустин



В России разрешили регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ), такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.



Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.



Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.



В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.













