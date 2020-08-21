Распоряжение подписал Михаил Мишустин
В России разрешили регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ), такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.
Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
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