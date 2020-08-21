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В Бурятии посмертно наградили сотрудников лесхоза и подростка, спасшего друга

В Бурятии посмертно наградили сотрудников лесхоза и подростка, спасшего друга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также среди сегодняшних награждённых председатель «Женщин Бурятии» Анна Скосырская

21 августа глава Бурятии Алексей Цыденов наградил медалями лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева, председателя РОО «Женщины Бурятии» Анну Скорырскую и замруководителя администрации Еравнинского района Абиду Жамсуева. Также посмертно были награждены 15-летний Аюр Балдандоржиев и сотрудники лесхоза Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов.

- Вы гордость республики, гордость большой страны. Вы подаёте пример другим – как себя вести, как работать, как быть настоящим человеком, как приходить на помощь людям и защищать их жизнь и здоровье. К сожалению, здесь присутствуют близкие тех, кто ценой своей жизни показал, что вы достойны. Всем вам большое спасибо и низкий поклон, - поздравил Алексей Цыденов.

Так, сегодня медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» наградили председателя РОО «Женщины Бурятии» и БРО «Союз женщин России» Анну Скосырскую - под её руководством организации успешно реализуют проекты, направленные на укрепление семьи, материнства и детства, поддержку нуждающихся семей, ветеранов войны и тыла.

Также за особые общепризнанные заслуги перед Бурятией лётчику-испытателю, замначальника 350 военного представительства по лётной испытательной работе, Герою России Тайгибу Толбоеву присвоили звание «Почётный гражданин республики Бурятия».

За большой вклад в развитие сельского хозяйства Бурятии и укрепление местного самоуправления почётной грамотой Совета Федерации награждён замруководителя администрации Еравнинского района республики Абида Жамсуев.

Посмертно наградили медалью «За спасение погибавших» 15-летнего Аюра Балдандоржиева. Напомним, 29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в Бурятии подростка.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в августе 2018 года. Школьники из Иволгинска приехали в село Оронгой для участия в сельских играх по волейболу. Перед соревнованиями, чтобы скоротать время, подростки пошли купаться на реку Оронгойку. Один из парней начал тонуть. Двое друзей, в том числе Аюр, кинулись ему на помощь. Спрыгнул в воду шедший по мосту местный житель, их сверстник. Общими усилиями тонувшего парни спасли. Но Аюр попал в водоворот. Он хорошо плавал, но быстро потерял силы и ушёл под воду.

Также посмертно были награждены медалью «За спасение погибавших» и медалью «За отвагу на пожаре» сотрудники Верхне-Баргузинского лесхоза Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов, погибшие в 2018 году при тушении лесного пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2018 года в Курумканском районе на территории Верхне-Баргузинского лесничества бушевал крупный лесной пожар. Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов в составе бригады пожарно-химической станции были направлены на тушение.

Сильный ветер и непредсказуемое движение огня заставляло бригаду всё дальше отходить от линии пожара. В какой-то момент лесники заметили, что среди них нет более молодого товарища Аюра. Несмотря на густой дым и шквалистый ветер, Валерий Жанцанов вернулся на поиски коллеги. Он успел позвонить жене, в последнем разговоре сказал, что не может вернуться без Аюра…

Валерий нашёл коллегу. Вместе они пытались выбраться из огненного кольца, шли по лесовозной дороге недалеко от кромки, где бушевал огонь. Внезапно ветер изменил своё направление, его порывы понесли пламя в сторону пожарных, выбиравшихся из леса. Их буквально накрыло верховым огнём. Спустя некоторое время, когда ветер утих, и сила огня спала, коллеги нашли тела своих товарищей.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня вручили почётные грамоты и благодарности президента России и Совета Федерации медикам, борющимся с коронавирусом.
награждение правительство республики
 
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