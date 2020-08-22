 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Августа

21 Августа

Популярное

В Бурятии ожидаются дожди

В Бурятии ожидаются дожди
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами возможны грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днём по северным районам сильные дожди. Утром при прояснении по северу туман. Ветер северо-западный 5-10, местами до 15-18 м/с. Температура днём +18+23, местами по северо-востоку до +28.

В Улан-Удэ утром и днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +18+20 градусов.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
Общество, 21.08.2020
«Старики» передали титул чемпионов молодым
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
В Чите проведут акцию «Спорт рядом»
Общество, 21.08.2020
На площадке мероприятия можно будет позаниматься тайским боксом
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
В Иркутской области с 24 августа откроются бассейны
Общество, 21.08.2020
Число посетителей ограничат 50% от нормы
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
В Бурятии финиширует автопробег в честь эпоса «Гэсэр»
Общество, 21.08.2020
Он стартовал 18 августа в Иркутской области
В Чите засияют 600 шаров с триколором
В Чите засияют 600 шаров с триколором
Общество, 21.08.2020
Забайкалье отметит День российского флага
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
В Иркутске состоится акция по раздельному сбору мусора
Общество, 21.08.2020
Вторсырьё можно будет сдать с 31 августа по 5 сентября
В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
В Иркутске проходит форум выпускников президентской программы
Общество, 21.08.2020
В нём участвуют более 120 специалистов из России, Германии и Казахстана
Читинцам покажут десантирование и реконструкцию боевых действий
Читинцам покажут десантирование и реконструкцию боевых действий
Общество, 21.08.2020
27 августа в столице Забайкалья стартует форум «Армия-2020»
В Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя
В Бурятии завершилось строительство парома через реку Муя
Общество, 21.08.2020
Паром расположен по автотрассе, соединяющей Таксимо и Усть-Мую
Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз
Долгожительница из Читы отметила столетие во второй раз
Общество, 21.08.2020
Родом именинница из Усть-Ордынского округа
Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Семья из Бурятии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Общество, 21.08.2020
Баторовы из Селенгинского района выиграли в номинации «Многодетная семья»
Стартовала программа по возврату средств за туры по России
Стартовала программа по возврату средств за туры по России
Общество, 21.08.2020
Тур с кэшбэком можно будет купить с 21 по 28 августа
В Бурятии сотрудники УФСИН сыграли в викторину ко Дню флага
В Бурятии сотрудники УФСИН сыграли в викторину ко Дню флага
Общество, 21.08.2020
Сотрудникам показали фильм об истории Российского флага
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Общество, 21.08.2020
Распоряжение подписал Михаил Мишустин

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^