В Бурятии ожидаются дожди

Местами возможны грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днём по северным районам сильные дожди. Утром при прояснении по северу туман. Ветер северо-западный 5-10, местами до 15-18 м/с. Температура днём +18+23, местами по северо-востоку до +28.



В Улан-Удэ утром и днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +18+20 градусов.

