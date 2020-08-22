Местами возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по республике местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днём по северным районам сильные дожди. Утром при прояснении по северу туман. Ветер северо-западный 5-10, местами до 15-18 м/с. Температура днём +18+23, местами по северо-востоку до +28.
В Улан-Удэ утром и днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +18+20 градусов.
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, Фото:
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