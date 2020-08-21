«Старики» передали титул чемпионов молодым
19 августа на малом поле городского стадиона Закаменска прошёл турнир по стритболу, посвящённый закрытию летнего спортивного сезона, сообщает пресс-служба Закаменской федерации баскетбола.
В турнире впервые приняли участие сильнейшие команды района, среди которых участвовали и опытные игроки, и школьники Закамны, и студенты университетов России, приехавшие домой на каникулы.
Ежегодный открытый турнир по баскетболу закончился очередным абсолютным чемпионством команды старшего поколения «Старики». Своё чемпионство они отдали воспитанникам молодого поколения. Таким образом, первое место заняла команда «Experience» под руководством центрового сборной Артёма Федотова. Вторыми стала сборная команда студентов «Control» под руководством разыгрывающего сборной Владислава Данжалова. Ну и третьими стала дружная молодая команда «Team Spirit» под руководством разыгрывающего сборной Ивана Осокина.
В Закаменском районе Бурятии прошёл турнир по стритболу
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