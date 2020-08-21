В Чите проведут акцию «Спорт рядом»

На площадке мероприятия можно будет позаниматься тайским боксом



22 августа в Чите, в парке культуры и отдыха Дома офицеров Забайкальского края состоится физкультурно-спортивная акция «Спорт рядом», сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.



В парке будет организована работа спортивных площадок, где можно погрузиться в атмосферу ярких тренировок по тайскому боксу, попробовать свои силы в различных эстафетах, а также принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. В 11:00 на танцевальной площадке пройдёт традиционная фитнес-зарядка.



- Акция направлена на привлечение молодёжи вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом, – отмечает министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



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