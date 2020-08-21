В Иркутскую зоогалерею попал ястреб со спутанными нитками ногами

Люди, отдавшие в зоопарк птицу, думали, что в коробке глухарь
В Иркутскую зоогалерею отправили коробку с сюрпризом. Отдавшие её люди утверждали, что там находится глухарь, но выяснилось, что это ястреб-перепелятник.
- Ястребу-перепелятнику (да и нам тоже) повезло, что из проблем у него были только спутанные капроновыми нитками ноги, из-за чего он не мог охотиться и летать. А так, девушка целая и выпускная, - сообщили сотрудники зоопарка.
Также в зоогалерее сообщили, что подобных пациентов с более серьёзными проблемами они принимать больше не могут по целому ряду причин.
- Очень плохо, что этой проблемой так и не заинтересовались государство, аналогичных случаев каждый год происходят сотни, а обратиться некуда, - сообщили специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иркутская зоогалерея выхаживает сбитую в Бурятии сову
. Если большие шансы на то, что птицу можно будет вернуть в природу.
Люди, отдавшие в зоопарк птицу, думали, что в коробке глухарь
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